Etats-Unis et Chine d'accord pour des discussions sur une croissance économique équilibrée

Les Etats-Unis et la Chine ont convenu d'avoir des "échanges intensifs sur une croissance équilibrée", selon un communiqué du département du Trésor américain publié samedi à l'issue de deux jours d'entretiens entre la secrétaire au Trésor Janet Yellen et son homologue chinois He Lifeng à Canton (appelé aussi Guangzhou).