Europe et Asie centrale encore loin de mettre fin à la transmission du VIH, selon l'ECDC

La plupart des pays d'Europe et d'Asie centrale sont loin d'atteindre l'objectif d'éradication de l'épidémie de sida d'ici à 2030, estime le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) dans un rapport d'étape publié vendredi.

"Les nouvelles contaminations au VIH et la mortalité liée au sida ont diminué ces dernières années et continuent de baisser", explique dans un entretien à l'AFP Andrea Ammon, médecin et directrice de cette agence sanitaire de l'Union européenne.

Cette baisse suggère que les mesures prises pour enrayer l'épidémie "sont efficaces, mais pas suffisantes pour atteindre l'objectif fixé pour 2030", dit-elle.