Européennes: l'écart se resserre encore entre Hayer et Glucksmann, selon les derniers sondages

Les courbes n'ont jamais été aussi près de se croiser. Selon une étude Toluna-Harris Interactive pour Challenges, M6 et RTL, la liste du camp présidentiel stagne à 15% des intentions de vote, tandis que celle du PS-Place publique progresse d'un demi-point à 14,5%.

Les deux adversaires restent toutefois très loin du favori Jordan Bardella (RN), stable à 31,5%, tandis que les autres challengers affichent toujours des scores à un chiffre.

Au pied du podium, Manon Aubry (LFI, 8%) et François-Xavier Bellamy (LR, 7,5%) s'en sortent un peu mieux que Marion Maréchal (Reconquête, 5,5%) et Marie Toussaint (EELV, 5%) qui flirtent avec le seuil requis pour envoyer des élus à Bruxelles.

Cette enquête en ligne a été menée du 15 au 17 mai, auprès d'un échantillon de 2.014 personnes âgées de plus de 18 ans et inscrites sur les listes électorales. La marge d'erreur est comprise entre 1 et 2,3 points.