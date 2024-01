Europol met en garde contre l'arrivée d'opioïdes synthétiques puissants

La consommation d'opioïdes illégaux reste un grave problème dans l'Union européenne et cause environ trois quarts des plus de 6.000 cas de décès par overdose liée à des stupéfiants en 2021. Environ un million de consommateurs d'opioïdes sont exposés à un risque élevé d'overdose. En outre, la quantité d'héroïne saisie dans les pays membres de l'UE en 2021 a plus que doublé pour atteindre 9,5 tonnes, soit la quantité la plus importante enregistrée en vingt ans. La valeur du trafic d'héroïne est estimée à au moins 5,2 milliards d'euros par an.

Presque toute l'héroïne consommée en Europe vient d'Afghanistan, où les Talibans ont instauré, en avril 2022, une interdiction de la culture du pavot et de la production d'opium. En conséquence, la production de ces stupéfiants en Afghanistan a diminué de 95% en 2023.