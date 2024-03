Explosion touchant un immeuble de Saint-Pétersbourg, peut-être due à un drone

Le gouverneur de Saint-Pétersbourg, Alexander Beglov, s'est contenté de parler d'un "incident" et a promis de l'aide pour les occupants des appartements endommagés. Six personnes ont reçu des soins médicaux et une dame de 92 ans a été hospitalisée, selon les autorités russes.

Le drone pourrait avoir eu comme cible une installation de stockage de pétrole située à proximité. Peu de drones ukrainiens sont parvenus jusqu'à Saint-Pétersbourg, la deuxième ville de Russie située à environ 1.000 kilomètres de la frontière avec l'Ukraine, mais Kiev affirme développer des drones dont la portée est de plus en plus grande.