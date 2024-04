Face au surtourisme, Venise expérimente un billet d'entrée à 5 euros

"Le but est de trouver un équilibre entre le tourisme et la ville et ses habitants (...) Nous devons réduire l'impact du tourisme journalier certains jours. A certaines dates, il est trop important et cela crée un stress sur la ville", a expliqué l'adjoint au Tourisme Simone Venturini dans un entretien avec l'AFP.

Sur le parvis de l'élégante gare de Santa Lucia, principal point d'entrée dans la ville, une billetterie a été montée de toutes pièces pour venir en aide aux touristes dépourvus de ce nouveau sésame se présentant sous forme d'un QR code, disponible aussi en ligne.

- "Une expérimentation" -