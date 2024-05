Face aux "trophées" ukrainiens, des Russes partagés entre admiration et angoisse

Des blindés d'une douzaine de pays de l'Otan, des drones, des lance-roquettes: la foule se presse mercredi pour voir les "trophées" rapportés d'Ukraine et exposés au parc de la Victoire de Moscou, avec un mélange d'admiration, de patriotisme mais aussi de peur face à ce conflit qui s'éternise.

En ce 1er mai férié et ensoleillé, beaucoup sont venus en couple, en famille ou en groupe, découvrir, dès le premier jour de cette exposition, une quarantaine de blindés et transports de troupes de toutes tailles: parmi les "trophées" les plus photographiés, un char américain Abrams sérieusement endommagé, un Leopard 2 allemand, ou encore un AMX-10 français.