Falaise éboulée de Maurienne: début d'une série de purges

Ce chantier a nécessité la fermeture pendant plusieurs heures de l'autoroute A43 dans les deux sens de circulation entre Saint-Michel-de-Maurienne et Le Freney, principal axe de cette vallée conduisant au tunnel du Fréjus et au-delà, vers l'Italie.

Cette intervention est la première d'une série de purges qui durera plusieurs mois, visant à dégager un total de 5.000 mètres cubes de roches.

L'éboulement d'août dernier, attribué à la pluie et à un phénomène géologique de fond, avait affecté trois infrastructures: l'A43, qui a pu rouvrir début septembre, ainsi que la voie ferrée et la départementale 1006, qui restent fermées à ce jour. La ligne ferroviaire touchée est un axe majeur pour le trafic entre la France et l'Italie.

"On estime aujourd'hui la réouverture du tunnel par SNCF Réseau fin d'année 2024 et pour la RD 1006 (...) on serait plus sur début d'année 2025", selon M. Thevenet.