Fin des premiers pourparlers entre Bakou et les séparatistes du Nagorny Karabakh

Les premiers pourparlers entre l'Azerbaïdjan et les séparatistes arméniens du Nagorny Karabakh, au sujet d'une réintégration de ce territoire sécessionniste, se sont achevés jeudi après environ deux heures de discussions, ont annoncé des médias d'État azerbaïdjanais.

Aucune conférence de presse n'était prévue après ces discussions qui se sont tenues dans la ville azerbaïdjanaise de Yevlakh, située à 295 km à l'ouest de la capitale Bakou.

Les pourparlers ont été "constructifs", a estimé la présidence azerbaïdjanaise dans un communiqué. Une nouvelle réunion se tiendra "le plus rapidement possible", a ajouté Bakou, qui a fait capituler mercredi les séparatistes à l'issue d'une offensive militaire éclair de 24 heures. La présidence azerbaïdjanaise a également indiqué prévoir l'envoi d'aide humanitaire, de nourriture et de carburant dans cette province.