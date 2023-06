Fin du contrat unissant Spotify avec le prince Harry et Meghan (média américain)

Clap de fin entre Spotify et les Sussex: un contrat de plusieurs millions de dollars entre le géant du streaming et une organisation dirigée par le prince Harry et son épouse Meghan Markle va prendre fin, a annoncé jeudi un média américain.

Le couple, membre de la famille royale britannique, a produit une seule série via leur marque de podcast Archewell Audio, depuis la signature de l'accord en 2020 pour un montant estimé à 20 millions de dollars.