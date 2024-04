Finlande : un jeune de 12 ans tire et blesse trois enfants dans une école

Un jeune de 12 ans a ouvert le feu et blessé trois enfants du même âge mardi matin dans une école de Vantaa, au nord d'Helsinki, et le suspect a été arrêté, selon la police.

Les tirs se sont produits dans une école de Vantaa qui accueille environ 800 élèves sur deux sites, âgés de 7 à 15 ans.

La police a annoncé avoir été dépêchée sur les lieux peu après 9h00 locales (7h00 heure de Bruxelles) et le suspect a été appréhendé environ une heure plus tard à Helsinki. Elle a ensuite indiqué que les trois blessés et le suspect étaient tous âgés de 12 ans.