Flamblée des exécutions dans le monde, en particulier en Iran en 2023

C'est en Chine, en Iran (853), en Arabie saoudite (172), en Somalie (38) et aux États-Unis (24) que l'ONG recense le plus d'exécutions dans le monde. Pas moins de 74% des recours à la peine de mort ont eu lieu dans la république islamique d'Iran seule, selon les recensements de l'ONG.

"La montée en flèche du nombre d'exécutions recensées est principalement imputable à l'Iran. Les autorités de ce pays ont fait preuve d'un mépris total à l'égard de la vie humaine et multiplié les mises à mort pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, ce qui illustre les effets discriminatoires de la peine capitale en Iran sur les groupes de population les plus marginalisés et les plus pauvres, a déclaré Agnès Callamard, secrétaire générale d'Amnesty International.