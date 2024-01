Foot: son transfert en Arabie saoudite, une période "difficile" pour Henderson

L'ex-milieu de terrain et capitaine de Liverpool, 33 ans, arrivé en Arabie saoudite il y a six mois, a quitté son club d'Al-Ettifaq pour rejoindre l'Ajax Amsterdam, avec lequel il s'est engagé jusqu'en juin 2026.

L'Ajax a connu le pire début de saison de son histoire. Le plus grand club des Pays-Bas, avec ses 36 titres nationaux, ses 20 Coupes (un record) et ses quatre Ligue des champions a connu un démarrage catastrophique en première division, une élimination prématurée en coupe par un modeste club de 4e division et un parcours très terne en Ligue Europa. Le tout émaillé de violences causés par des supporters.

"J'espère que nous pourrons nous aider mutuellement pour aller de l'avant et essayer d'obtenir le plus de succès possible", a ajouté celui qui était le capitaine de Liverpool quand les Reds ont remporté en 2020 leur premier championnat d'Angleterre depuis 30 ans, et quand ils ont gagné la Ligue des champions la saison précédente.

Henderson, qui a porté près de 500 fois le maillot de Liverpool, a d'ailleurs reçu le soutien de son ancien coach, Jürgen Klopp. "Les gens sont très critiques à l'égard de +Hendo+ à propos de son transfert puis maintenant au sujet de son retour", a-t-il déclaré vendredi à la presse. "Je ne sais pas comment nous nous permettons de juger. Nous n'avons qu'une vie et nous devons prendre des décisions. Parfois, elles sont parfaites dans un premier temps et les choses apparaissent ensuite différentes."