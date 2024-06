Fort ralentissement de l'activité économique en juin dan la zone euro

La reprise de l'activité du secteur privé s'est fortement essoufflée dans la zone euro en juin, l'activité manufacturière enregistrant même son plus fort repli depuis six mois, selon l'indice PMI Flash publié vendredi par S&P Global. Cela s'explique principalement par une contraction plus forte que prévu de l'économie française, où la décision surprise du président Emmanuel Macron de convoquer des élections législatives anticipées a provoqué un malaise parmi les entreprises.