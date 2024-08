Foule et émotion pour les obsèques d'une fillette tuée dans l'attaque de Southport

La cérémonie, retransmise à l'extérieur par hauts parleurs incluait des prières et des discours, comme celui de la directrice de l'école de la fillette, Jinnie Payne.

Des rubans roses et des ballons avaient été accrochés aux lampadaires sur l'itinéraire du cortège funèbre.

Proches et responsables locaux ont assisté avec les parents de la fillette à une cérémonie religieuse dans une église catholique de cette petite ville côtière proche de Liverpool traumatisée.

Au bord des larmes, elle l'a décrite comme souriante, curieuse des autres et soucieuse de jouer avec tous ses camarades sans écarter personne: "Tu seras toujours dans nos cœurs".

L'attaque au couteau a eu lieu le 29 juillet lors d'un cours de danse avec pour thème les chansons de Taylor Swift. Les deux autres victimes tuées sont Bebe King, six ans, et Elsie Dot Stancombe, sept ans, tandis qu'ont été blessés huit enfants et deux adultes qui tentaient de les protéger, tous sortis de l'hôpital.

ANNABEL LEE-ELLIS

Les parents de Bebe, Lauren et Ben King, ont fait savoir samedi dans un communiqué que leur vie avait été "brisée" par la mort de leur fille "dans un acte de violence inimaginable".