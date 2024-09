François est arrivé au Timor oriental, première visite papale depuis l'indépendance

L'avion papal, parti de Port Moresby peu après 12H10 locales, a atterri à Dili à 14H20 locales (bien 07H20, heure belge).

Après l'Indonésie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, il s'agit de la troisième étape de la tournée marathon du souverain pontife en Asie-Pacifique, la plus longue et lointaine de son pontificat, qui se poursuivra mercredi à Singapour et s'achèvera vendredi.

A Dili, ville coincée entre les montagnes et les eaux turquoise du détroit d'Ombai, les autorités ont nettoyé les routes et relogé les SDF.