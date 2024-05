Frappe russe sur un hypermarché en Ukraine: au moins six tués, des dizaines de blessés

Au moins six personnes ont été tuées et une quarantaine blessées samedi dans une frappe russe sur un hypermarché de bricolage à Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine, une attaque qualifiée d'"ignoble" par le président ukrainien.

"Malheureusement nous savons déjà que six personnes ont été tuées sur le coup (...) Quarante personnes ont été blessées, 16 sont portées manquantes", a-t-il indiqué.

La chaîne d'hypermarchés Epitsentr vend de l'électroménager et des produits de bricolage.

L'agence étatique russe TASS a cité une source sécuritaire russe qui a affirmé qu'une frappe de missile avait détruit un "entrepôt militaire et un poste de commandement" dans le bâtiment.

"La Russie a porté un nouveau coup brutal à notre ville de Kharkiv - un hypermarché de construction - samedi, en plein milieu de la journée", a dénoncé le président Volodymyr Zelensky sur Telegram.

"À l'heure actuelle, on sait que plus de 200 personnes pourraient avoir été à l'intérieur de l'hypermarché. Tous les services sont déjà sur place pour aider à secourir les personnes et à éteindre l'incendie", a-t-il ajouté, condamnant une attaque en plein jour sur une cible "clairement civile".