Frappes russes en Ukraine: Varsovie fait décoller des F-16 pour sécuriser sa frontière

"Pour assurer la sécurité de l'espace aérien polonais, deux paires de chasseurs F-16 et un avion ravitailleur allié ont été activés", a indiqué le commandement opérationnel de l'armée polonaise dans un communiqué.

L'armée russe a mené mardi matin une nouvelle série "massive" d'attaques aériennes en Ukraine, tuant au moins quatre civils et blessant plus de 90 personnes principalement à Kiev et Kharkiv (est).