Frappes US en Irak et Syrie: Moscou réclame une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU

La Russie a réclamé samedi une réunion "urgente" du Conseil de sécurité de l'ONU au sujet des frappes américaines en Syrie et en Irak, a annoncé son représentant à l'ONU.

"Nous venons de demander la tenue d'une séance urgente du Conseil de sécurité de l'ONU sur la menace pour la paix et la sécurité créée par les frappes américaines en Syrie et en Irak", a déclaré le diplomate de Moscou à l'ONU, Dmitri Polianski, sur les médias sociaux.

L'armée américaine a mené vendredi soir des frappes dans ces deux pays, contre des forces d'élite iraniennes et des groupes armés pro-iraniens. Il s'agissait d'une riposte à l'attaque attribuée par Washington à des groupes pro-Iran le 28 janvier contre une base américaine en Jordanie, près des frontières syrienne et irakienne. Et ce n'est qu'un début, selon Washington. Les Etats-Unis ont promis d'autres frappes.