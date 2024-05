Géorgie: la loi sur "l'influence étrangère" entrave la voie du pays vers l'UE

"L'UE a déclaré clairement et à plusieurs reprises que l'esprit et le contenu de la loi ne sont pas conformes aux normes et valeurs fondamentales de l'UE", soulignent Josep Borrell et Oliver Varhelyi dans leur déclaration commune. "Nous demandons instamment aux autorités géorgiennes de retirer cette loi, de maintenir leur engagement sur la voie de l'UE et de faire avancer les réformes nécessaires détaillées dans les neuf étapes."

En Belgique, la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib a rejoint le message du chef de la diplomatie européenne, via une déclaration relayée sur les réseaux sociaux. La Belgique "regrette" que le parlement géorgien ait adopté cette loi "qui éloigne le pays des valeurs européennes", et "exhorte" les autorités à "reconsidérer cette mesure et à maintenir leur engagement sur la voie de l'UE".