Géorgie: loin de Tbilissi, l'oligarque Ivanichvili révéré comme "un dieu"

Le milliardaire et fondateur du parti Rêve géorgien, aux commandes de la Géorgie depuis 2012, est peut-être la bête noire des manifestants pro-occidentaux qui ont défilé dans les rues de la capitale ces dernières semaines, mais ici, dans son village natal, il est vénéré.

Aucun portrait de lui nulle part, conformément à la discrétion du personnage, mais le drapeau du Rêve géorgien - bleu avec une étoile dorée en son centre - flotte sur l'hôtel de la localité d'un millier d'âmes. Et à l'évocation de l'homme le plus riche de Géorgie, les habitants ne tarissent pas d'éloges sur ses dons à l'hôpital et à l'école locales.

"Je ne le connais pas personnellement, mais je place de grands espoirs en lui", dit M. Machavariani, citant les nombreux projets immobiliers lancés par Bidzina Ivanichvili à travers le pays.