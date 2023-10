Giorgia Meloni annonce qu'elle se sépare de son compagnon journaliste

"Ma relation avec Andrea Giambruno, qui a duré presque dix ans, est terminée (...) Nos chemins se sont éloignés depuis un certain temps, et le moment est arrivé d'en prendre acte", a-t-elle écrit dans un message posté sur les réseaux sociaux accompagné d'un selfie remontant à plusieurs années où on la voit souriante avec son désormais ex-compagnon et leur fille unique encore toute petite, Ginevra, aujourd'hui âgée de 7 ans.

"Je le remercie pour les années merveilleuses que nous avons passées ensemble, pour les difficultés que nous avons affrontées, et pour m'avoir offert la chose la plus importante de ma vie, notre fille Ginevra", a ajouté la Première ministre, âgée de 46 ans.

Dans l'enregistrement diffusé jeudi soir, le journaliste lance à une collègue: "Comment tu t'appelles? On se connaît déjà? Où est ce que je t'ai déjà vue? J'étais saoul?" Avant d'ajouter: "Comment ma chérie? Tu sais que moi et XXX (nom censuré) avons une relation? Tout Mediaset le sait, et maintenant toi aussi. Mais nous cherchons une troisième participante. Tu veux faire partie de notre groupe de travail, ça te plairait?"

- "Reste chez toi!" -

Ces déclarations ont bien évidemment fait les choux gras des médias italiens et des réseaux sociaux, créant une situation embarrassante pour la dirigeante ultraconservatrice, au pouvoir depuis un an et qui s'était présentée durant sa campagne électorale comme "une mère chrétienne".