Giorgia Meloni se résigne à un budget de rigueur loin des promesses électorales

Un budget 2024 sobre, sérieux et sans excès: la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni compte serrer la vis afin de donner des gages sur la rigueur des comptes à Bruxelles, quitte à renoncer, au moins temporairement, aux promesses électorales.

"Les gaspillages doivent être réduits, les quelques ressources dont nous disposons doivent être dépensées de la meilleure façon possible": voilà le mantra de Giorgia Meloni, loin des discours populistes précédant sa prise de fonctions en octobre 2022.

Pour remplir les caisses de l'Etat, la coalition de droite et d'extrême droite a raboté le "revenu de citoyenneté" destiné aux plus pauvres, instauré une taxe sur les superprofits des banques et lancé l'idée de nouvelles privatisations.

La chute surprise du PIB de 0,4% au deuxième trimestre, la mauvaise passe que traverse l'Allemagne, son principal partenaire commercial, et le retard pris par son plan de relance financé par des fonds européens pèsent lourdement sur les comptes de l'Italie.