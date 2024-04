Glucksmann dégaine son discours sur l'Europe et cogne sur Macron

Devant plus de 600 personnes, l'eurodéputé a promis de "donner à l'Europe les moyens de se défendre" face à Vladimir Poutine, taclant au passage le président de la République.

Raphaël Glucksmann, tête de liste du Parti socialiste et de Place publique aux européennes, a tracé mercredi à Strasbourg les grandes lignes de son projet +?Europe 2030?+, cognant largement sur "la "faillite stratégique" d'Emmanuel Macron, qui doit faire un grand discours sur l'Europe jeudi.

Pour l'essayiste, pro-européen convaincu, "cette faillite stratégique a tué le discours de la Sorbonne" qu'avait tenu le chef de l'Etat en 2017, et qu'il a reconnu avoir à l'époque apprécié.

Il a notamment rappelé qu'en août 2019, Emmanuel Macron avait plaidé pour un rapprochement entre l'Union européenne et la Russie, appelant à retrouver la "confiance" dans un ordre international en "recomposition".

Devant les militants et sympathisants, il a martelé: "Emmanuel Macron aurait pu rencontrer l'Histoire, Il a refusé de prendre la tête de la résistance à Poutine".

Plus largement il a dénoncé les reculs et les blocages de la macronie sur le plan social, et l'a accusé d'accointances vis-à-vis de l'extrême droite.

"Demain, quand nous écouterons son discours, nous aurons en tête les mots d'Hamlet "+Words, words, words" (des mots, des mots, des mots)", a-t-il dit. "Il faut que nous ayons en tête l'ensemble des reculs, des trahisons et des actes posés, nous ne sommes pas des poissons rouges".