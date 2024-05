Goodyear: de nombreuses données informatiques saisies lors des perquisitions

Ces perquisitions ont été menées mardi et mercredi sur des sites en France, en Belgique et au Luxembourg. Le procureur Etienne Manteaux a toutefois souligné que Goodyear pouvait encore contester en justice les saisies effectuées au Luxembourg et en Belgique. "La remise des scellés aux enquêteurs français sera donc subordonnée à la validation des saisies opérées par un juge au Luxembourg et en Belgique", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

Le magistrat est longuement revenu à cette occasion sur les trois dossiers d'accidents mortels survenus dans le Doubs et la Somme (nord de la France) en juillet 2014, et dans les Yvelines (région parisienne) en avril 2016. Quatre personnes sont mortes dans des collisions provoquées chaque fois par l'éclatement du pneu avant gauche de poids lourds provoquant une perte de contrôle du chauffeur.