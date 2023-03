Grèce: 29 morts et 85 blessés dans un accident entre deux trains

Au moins 29 personnes ont péri et 85 ont été blessées mardi soir en Grèce dans une collision entre un convoi de marchandises et un train de passagers effectuant le trajet entre Athènes et Thessalonique, ont annoncé mercredi les pompiers.

"Au moins 29 personnes ont été retrouvées mortes", a indiqué Vassilis Vathrakogiannis, le porte-parole des pompiers grecs lors d'un bref point presse, en précisant que l'opération des secours était toujours en cours.

"85 personnes ont été blessées et transportées dans les hôpitaux des environs", a-t-il ajouté.

Aucune précision n'a été fournie à ce stade sur les raisons pour lesquelles les deux trains sont entrés en collision.

Mais d'après les médias grecs, il s'agit du "pire accident ferroviaire que la Grèce n'ait jamais connu". Trois wagons ont déraillé quelques minutes avant minuit mardi soir au niveau de la ville de Larissa, dans le centre du pays, après la collision entre un train de marchandises et un autre convoi transportant 350 passagers, a rapporté ce porte-parole.

Quelque 150 pompiers, ainsi que 40 ambulances, ont été mobilisés selon les secours grecs. Des grues et des mécaniciens ont également été déployés pour essayer de dégager les débris et soulever les wagons renversés. "Je n'ai jamais rien vu de tel de toute ma vie. C'est tragique. Cinq heures plus tard, nous trouvons des corps", a raconté un sauveteur émergeant, épuisé, de la carcasse où il tente avec son équipe d'extraire des corps de passagers. L'un des wagons, blanc avec une bande de couleur bleue et rouge, était complètement broyé rendant l'intervention des sauveteurs particulièrement difficile tandis que d'autres étaient en partie détruits. D'importantes fumées et des flammes émergeaient d'autres wagons. - Passagers piégés - "La plupart des passagers ont été mis en sécurité", a assuré le porte-parole des pompiers. "L'opération pour libérer des personnes piégées est en cours et se déroule dans des conditions difficiles, en raison de la gravité de la collision entre les deux trains", a-t-il aussi affirmé.