Grèce: Alexis Tsipras démissionne après sa lourde défaite aux élections

Alexis Tsipras, le chef de l'opposition de gauche en Grèce, a annoncé jeudi sa décision de quitter la direction de son parti Syriza, quatre jours après sa cuisante défaite face à la toute puissante droite Nouvelle-Démocratie de Kyriakos Mitsotakis.

Ancien premier ministre en pleine crise financière et migratoire entre 2015 et 2019, et aux rênes de son parti depuis 2009, Alexis Tsipras, 48 ans, a décidé de jeter l'éponge et annoncé des élections au sein de son parti au cours desquelles il ne sera pas candidat.