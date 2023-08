Grèce: Athènes se réveille dans la fumée au cinquième jour de multiples incendies

Athènes s'est réveillée mercredi dans une épaisse fumée noire, avec une odeur de brûlé, et les pompiers grecs combattent pour le cinquième jour consécutif, sur plusieurs fronts dans tout le pays des incendies qui ont déjà fait au moins vingt morts.

Sur les contreforts du mont Parnès (Parnitha en grec), la deuxième des trois collines qui encadrent Athènes et où se trouve la plus grande forêt proche de la capitale grecque, un incendie dévorait une zone forestière qui n'avait pas été touchée par les flammes depuis plus de 40 ans.