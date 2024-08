Grèce: des tonnes de poissons morts au milieu des bateaux de plaisance... à cause de tempêtes en automne dernier

Ces poissons morts, selon les experts, proviennent du lac Karla, qui a été asséché en 1962 pour lutter contre le paludisme et qui, après les inondations, a atteint trois fois sa taille normale. "A la suite des tempêtes Daniel et Elias à l'automne dernier, environ 20.000 hectares dans la plaine de Thessalie ont été inondées, et divers poissons d'eau douce ont étaient transportés par les rivières (jusqu'à la mer)", explique Dimitris Klaudatos, professeur agrégé en agriculture et en environnement à l'Université de Thessalie.

"Aujourd'hui, il reste environ 2.500 hectares inondés, ce qui signifie que le niveau et la quantité d'eau ont considérablement diminué. Les poissons tombent dans le golfe à la recherche de plus d'eau, mais comme ces poissons sont d'eau douce, ils sont inadaptés à l'eau de mer, ils meurent à cause de la différence de salinité", poursuit le chercheur.