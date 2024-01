Grèce: deux morts dans le naufrage d'un bateau de migrants

Les gardes-côtes avaient initialement indiqué mercredi matin avoir retrouvé "deux corps en mer" et 18 personnes sur l'île qui avaient réussi à débarquer après l'échouage de leur bateau gonflable sur les côtes rocheuses d'Agios Georgios, à l'est de Lesbos, en provenance de la Turquie voisine.

En raison de l'interdiction de navigation mercredi en Grèce pour cause d'intempéries, les patrouilleurs des gardes-côtes ne peuvent pas réaliser des recherches en mer.

L'île de Lesbos, comme les autres îles de l'Est de la mer Égée, sont l'une des portes d'entrée des migrants dans l'Union européenne.

Malgré des opérations de sauvetage des embarcations en difficulté menées par les autorités grecques avec l'aide de Frontex (Agence européenne de surveillance des frontières), de nombreux naufrages meurtriers ont lieu chaque année.

L'un des plus meurtriers a eu lieu le 14 juin quand au moins 82 personnes ont péri et des centaines ont disparu dans le naufrage d'un chalutier vétuste parti de Libye à destination de l'Italie au large des côtes de la péninsule du Péloponnèse (sud-ouest) et qui transportait jusqu'à 750 personnes à son bord.