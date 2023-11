Grèce: le naufrage d'un cargo fait un mort, vaste opération pour secourir 12 personnes

Le naufrage dimanche d'un cargo au large de l'île grecque de Lesbos en mer Egée a fait un mort et une vaste opération de sauvetage est toujours en cours pour tenter de secourir 12 membres de l'équipage de ce navire, dans une zone balayée par des vents violents.

Le cadavre d'un homme a été localisé et transporté dans le port de Mytilène, chef-lieu de Lesbos, ont annoncé les garde-côtes grecs dans un communiqué.

Plus tôt dans la journée, malgré les vents violents dans la zone, l'un des membres de l'équipage a pu être secouru par un hélicoptère de la marine et transporté vers l'hôpital de Lesbos. "Il est en état de choc", a déclaré à l'AFP Nikos Alexiou, porte-parole des garde-côtes, sans donner plus de précisions.