Grèce: les agriculteurs intensifient leur mobilisation avec des centaines de tracteurs

Environ 300 tracteurs et des dizaines de camions d'apiculteurs, klaxonnant et arborant des drapeaux noirs et blancs, se sont immobilisés devant le centre municipal de Thessalonique, la deuxième ville de Grèce, où se tient à partir de jeudi la principale foire agricole de Grèce, selon des journalistes de l'AFP.

"Agriculteurs, ils boivent votre sang", "Pas d'agriculteurs, pas de nourriture, pas d'avenir", "Nous luttons pour notre survie contre les politiques qui nous chassent de nos terres", scandaient les manifestants venus surtout de la plaine agricole de Thessalie (centre).