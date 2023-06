Grèce: les candidats achèvent leur seconde campagne électorale en cinq semaines

A deux jours des élections législatives en Grèce, l'ancien Premier ministre de droite Kyriakos Mitsotakis et son principal rival de gauche, Alexis Tsipras achèvent vendredi leur deuxième campagne en cinq semaines en s'adressant une ultime fois à leurs troupes.

Le dirigeant des conservateurs de Nouvelle-Démocratie (ND) doit s'exprimer dans la soirée sur l'esplanade de Syntagma, en contre-bas du Parlement, pour convaincre les électeurs de lui accorder la majorité absolue qu'il convoite pour former "un gouvernement fort et stable".