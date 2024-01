Grèce: manifestations contre "la privatisation" de l'enseignement supérieur

Des slogans tels que "Non à la privatisation de l'enseignement supérieur" et "Des études gratuites" étaient inscrits sur les banderoles des manifestants qui craignent que la réforme vise à "dévaluer l'enseignement public" et à favoriser "la création des universités à but lucratif".

Plus de 4.000 étudiants escortés par d'importantes forces policières se sont rassemblés dans le centre d'Athènes, bouclé à la circulation, et ont défilé devant le Parlement sur la place Syntagma.