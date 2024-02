Grèce: quatre morts dans une fusillade dans une compagnie maritime

L'assaillant a fait irruption dans le bâtiment lundi matin avant de tirer des coups de feu et de tuer trois personnes, deux hommes et une femme, et de se barricader dans les locaux de European Product Carriers, selon cette source policière à l'AFP.

Cet homme, dont l'identité n'a pas été révélée, a été présenté par les médias grecs comme étant un ancien employé licencié de cette entreprise basée à Glyfada, une banlieue balnéaire d'Athènes.