Grèce : série de feux de forêt près d'Athènes, été difficile en vue

Les pompiers luttaient dimanche soir contre une série de feux de forêt près d'Athènes, les autorités redoutant le pire pour cet été en Grèce.

Haut-lieu touristique, le pays est chaque année la proie d'incendies mais la situation devrait être plus tendue encore cette année après l'hiver le plus doux jamais enregistré et la plus précoce des canicules, avec des températures atteignant 44°C.