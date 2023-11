Greta Thunberg rejoint des dizaines de milliers de personnes à une manifestation sur le climat à Amsterdam

Portant des pancartes clamant: "Notre maison est en feu" et "Justice climatique maintenant", les manifestants se sont rassemblés sur la place centrale d'Amsterdam avant de marcher dans la ville.

Les organisateurs ont affirmé que des dizaines de milliers de personnes participaient. Une précédente marche à Amsterdam avait réuni 40.000 personnes.

La marche était organisée par une coalition d'organisations dont Extinction Rebellion, Fridays for Future, Oxfam et Greenpeace.

"Alors que les crises continuent de s'accumuler et qu'il reste six ans pour atteindre les objectifs climatiques des Pays-Bas d'ici 2030, les élections à venir sont les plus cruciales jamais organisées", ont déclaré ces organisations dans un communiqué.