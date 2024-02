Grève de trois jours chez Lufthansa dès mercredi

Cette grève ne concerne que certaines catégories du personnel au sol, les employés et stagiaires chargés de la technique et de la formation, et les passagers "ne seront pas affectés", a déclaré à l'AFP Marvin Reschinsky, principal négociateur de Verdi.

Une grève de 27 heures avait déjà été organisée mardi 20 février au sein du personnel chargé des opérations au sol.