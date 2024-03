Guerre en Ukraine: au moins 5 blessés après une attaque de missiles sur Kiev

Après plus de deux ans de guerre, Kiev subit des avancées russes sur le front et exhorte quotidiennement ses alliés occidentaux de livrer l'assistance militaire plus rapidement, notamment des munitions, davantage de systèmes de défense aérienne et des avions de combat.

Une importante aide américaine est toujours bloquée au Congrès du fait de l'opposition entre républicains et démocrates, et les Européens, dont les capacités de production sont limitées, tardent à livrer les obus promis ces derniers mois.

L'attaque sur Kiev est intervenue après une attaque russe de drones dans le sud de l'Ukraine, qui a fait une douzaine de blessés dans la nuit, et alors qu'une centrale électrique en Russie était en feu à la suite d'une attaque de drones ukrainiens.