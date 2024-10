Guerre en Ukraine: la population a diminué de plus de 10 millions depuis l'invasion russe

"Globalement, on constate que la population en Ukraine a diminué de plus de 10 millions d'habitants depuis le début de la guerre", a déclaré la directrice régionale du Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA), Florence Bauer, lors d'un point de presse à Genève, indiquant qu'il s'agissait des chiffres du gouvernement ukrainien.

La population en Ukraine a diminué de plus de 10 millions depuis l'invasion russe en février 2022, qui a provoqué un exode et une baisse du taux de fécondité, a indiqué mardi l'ONU.

"Cette situation n'est pas atypique en Europe de l'Est, car de nombreux pays connaissent des tendances démographiques similaires", a-t-elle ajouté.

"Le pays avait l'un des taux de natalité les plus bas d'Europe. Un grand nombre de personnes avaient déjà quitté le pays pour saisir toutes les opportunités qui s'offraient à elles. La population vieillissait et la population totale diminuait", a détaillé Mme Bauer.

Elle a expliqué que ce recul était lié à une "combinaison de facteurs" et souligné qu'"avant même l'escalade de la guerre, l'Ukraine était confrontée à d'importants défis démographiques".

"Mais avec l'invasion à grande échelle de la Russie qui a commencé en 2022, la situation s'est considérablement aggravée", a-t-elle expliqué.

Elle a indiqué que le taux de fécondité s'est effondré et se situe actuellement autour d'un enfant par femme, "ce qui est l'un des plus bas du monde" et "est bien en dessous" du seuil de renouvellement de la population qui est de 2,1 enfants par femme.

Il y a par ailleurs 6,7 millions de personnes qui ont fui l'Ukraine "et un nombre important de personnes sont mortes à cause du conflit", a ajouté la représentante onusienne.