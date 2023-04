Gym: triplé doré pour Jessica Gadirova à l'Euro

Avec une note de 14,000, Gadirova a devancé sa compatriote Alice Kinsella (13,666 pts) et la Roumaine Sabrina Maneca-Voinea (13,566 pts).

La Britannique de 18 ans, championne du monde de l'exercice il y a cinq mois, remporte ainsi son troisième titre de la semaine après l'or du concours général et celui par équipes.

"Je me suis tellement amusée. C'est la raison pour laquelle je fais de la gym", a déclaré celle qui compte désormais six médailles d'or européenne. "La semaine a été incroyable, je n'arrive pas à y croire. Je n'aurais rien pu demander de plus."

Egalement en lice en finale de la poutre, elle n'a pu prendre que la septième place après une chute inhabituelle en sortie.