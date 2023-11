Hausse du nombre de victimes de mines antipersonnel dans le monde

Le nombre de victimes civiles de mines antipersonnel a augmenté l'an dernier en raison surtout de leur utilisation en Birmanie, ainsi que suite à l'invasion russe en Ukraine, selon le rapport annuel de l'Observatoire des mines publié mardi.

Le rapport, qui sert de base aux travaux réguliers des 133 pays signataires de la Convention d'Ottawa sur l'interdiction et l'élimination des mines antipersonnel, note qu'au cours de la période documentée (2022 et premier semestre 2023), ces engins explosifs ont été utilisés par l'Ukraine, un État partie au traité, et par la Birmanie et la Russie, non parties au traité.