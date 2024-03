HelloFresh chute lourdement en Bourse

La société allemande a annoncé jeudi qu'elle s'attendait en 2024 à un Ebitda (bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) situé entre 350 et 400 millions d'euros, soit un chiffre inférieur à 2023 et aux attentes des analystes. L'entreprise berlinoise évoque notamment des volumes de vente plus faibles.

Vendredi matin, HelloFresh a atteint son cours le plus bas depuis 2019.