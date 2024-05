Hilde Vautmans dénonce de fausses accusations à quatre semaines des élections

"Tout ce que l'on organise avec de l'argent européen est soumis à des règles strictes, et c'est heureux", a réagi la députée. "Le Parlement européen m'a confirmé avant-hier par courriel que toutes mes dépenses de fonds européens se sont faites dans le respect des règles, tout comme mes appels d'offres aux entreprises pour l'organisation d'événements ou l'achat de gadgets."

Dans un récent article du Knack, Mme Vautmans est mise en cause par plusieurs anciens collaborateurs parlementaires sous couvert d'anonymat. Selon eux, la députée aurait abusé de fonds européens et utilisé du personnel rémunéré par le Parlement européen à des tâches non liées à l'Europe.