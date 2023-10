Identifier pour sauver: la course contre la montre de botanistes à Londres

Après 35 années de travail méticuleux, ce botaniste belge vient d'achever une tâche colossale: celle d'établir une liste de toutes les plantes vasculaires - avec tiges et racines - connues aujourd'hui sur la planète, en collaboration avec des scientifiques du monde entier.

On estime que 350.000 espèces de plantes ont été découvertes jusqu'à présent, et qu'il en reste encore 100.000 à formellement nommer. Or les trois quarts d'entre elles sont déjà probablement menacées d'extinction, selon le rapport sur l'état des plantes et des champignons publié mardi par cette institution botanique reconnue.

Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont croisé les données de cette liste des plantes vasculaires avec la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).