Immigration: les ministres européens esquissent un nouveau tour de vis

Les ministres de l'Intérieur de l'Union européenne ont débattu jeudi à Luxembourg d'un nouveau durcissement de la politique migratoire, entre appels à réviser la "directive retour" et discussion inflammable sur des transferts de migrants dans des pays tiers.

En ligne de mire, le sommet européen des 17 et 18 octobre à Bruxelles, où les chefs d'Etat et de gouvernement aborderont le renforcement des contrôles aux frontières extérieures de l'UE et l'accélération des retours de clandestins.