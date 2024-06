Imotski, la ville croate qui a fait de Mercedes une religion

Les derniers coups de burin résonnent à Imotski. Il ne reste que quelques jours avant l'inauguration du nouveau monument de la ville croate: une Mercedes grandeur nature, hommage aux milliers de travailleurs partis chercher une vie meilleure ailleurs, et revenus au volant d'une Mercedes.

"Et ça reste la meilleure des voitures", ajoute l'homme de 59 ans, en aidant les ouvriers à mettre la touche finale à la sculpture, une Mercedes, à l'échelle, qui semble jaillir de blocs de pierre. L'œuvre doit être dévoilée samedi dans cette ville de l'arrière-pays, entre Split et Dubrovnik.

Le sculpteur, Mislav Rebic, a choisi un modèle mythique: la W115, la "Minika" comme on l'appelait ici, fabriquée dans les années 1960 et 1970. "Cette voiture était très en avance sur son temps et elle est moderne encore aujourd'hui", jure Ivan Topic.

La dévotion pour Mercedes se voit au premier coup d’œil à Imotski, 9.000 habitants, 16.000 véhicules enregistrés, dont la moitié portent le célèbre médaillon à étoile. Soit la plus forte densité de Mercedes par habitant au monde, se vantent les locaux.