Incendie aux Canaries: les pompiers ont pu protéger des maisons durant la nuit

Les pompiers de Tenerife sont parvenus, durant la nuit de samedi à dimanche, à protéger des maisons contre l'incendie qui sévit sur cette île touristique de l'archipel espagnol des Canaries, ont annoncé les autorités régionales.

Le feu, qui s'est déclaré mardi soir dans une région montagneuse du Nord-Est de l'île, a déjà dévoré 8.400 hectares sur un périmètre de 70 km, soit plus de 4% de la superficie de l'île, et forcé plus de 12.000 personnes à fuir. Il est devenu le plus important qu'ait connu l'archipel situé au large des côtes Ouest de l'Afrique.