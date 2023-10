Incendie dans une discothèque en Espagne: onze morts, le bilan ne cesse de s'alourdir

"Les pompiers continuent à s'activer sur les lieux et n'écartent pas la possibilité de trouver de nouvelles victimes", préviennent depuis plusieurs heures les secours.

"Les experts de la police scientifique et judiciaire se sont déployés dans la discothèque de Murcie où a eu lieu un incendie à l'aube pour enquêter. Il y a à ce stade onze morts", a annoncé la police nationale sur le réseau social "X", anciennement Twitter, faisant encore grimper le bilan de minute en minute.

Quelques minutes auparavant, le maire de Murcie José Ballesta annonçait à la presse sur les lieux du drame que quatre corps avaient été extraits et que d'autres étaient encore coincés, n'écartant pas l'éventualité d'en trouver d'autres dans les décombres.

Quatre personnes ont également été blessées - deux femmes de 22 et 25 ans et deux hommes de 41 et 45 ans - après avoir inhalé de la fumée.