Incendie à Madère: le Portugal fait à appel à l'UE

Le président du gouvernement régional, Miguel Albuquerque, a en outre annoncé l'arrivée mercredi de 60 pompiers et secouristes envoyés en renfort depuis Lisbonne, venus s'ajouter aux 76 déjà envoyés par le gouvernement national le week-end dernier.

Les vents violents qui ont contribué à la propagation de l'incendie ont également perturbé le trafic aérien à Madère, et bloqué des touristes sur l'île, mais le gestionnaire de l'aéroport de Funchal a assuré mardi que son fonctionnement avait repris normalement.

L'incendie s'est déclaré mercredi dernier dans la commune de Ribeira Brava et s'est ensuite propagé aux municipalités voisines de Câmara de Lobos et Ponta do Sol, situées sur la côte sud de l'île, à l'ouest de la capitale régionale Funchal.

Environ 200 personnes ont dû être évacuées de leur maisons, notamment pour éviter un risque d'inhalation de fumée, mais la plupart de ces résidents ont pu depuis regagner leur domicile.